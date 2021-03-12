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У Василькові – бої за аеропорт, триває велика пожежа на нафтобазі

У Василькові – бої за аеропорт, триває велика пожежа на нафтобазі
Пожежу на нафтобазі біля Василькова не можуть почати гасити, бо йде бій за аеропорт.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва.

Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу", -повідомив Кулеба.

За його словами, відбулося пряме влучання в резервуар з паливом, що може обернутись екологічною катастрофою.

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Теги: Васильків, нафтобаза
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