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Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон

Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон
У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.

Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.

Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - «зеленої карти».

Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що «зелена карта» - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Просять врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.

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Теги: кордон, автомобілі, Україна
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