Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон

У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - «зеленої карти».Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що «зелена карта» - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.Просять врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.