Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон
Сьогодні, 06:15
У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.
Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.
Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - «зеленої карти».
Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що «зелена карта» - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.
Просять врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.
Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - «зеленої карти».
Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що «зелена карта» - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.
Просять врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту
Сьогодні, 07:00
Чому деякі українські автомобілі не пропускають через кордон
Сьогодні, 06:15
Офіційно підтвердили, що ЗСУ знищили підрозділ кадировців
Сьогодні, 05:30