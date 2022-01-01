«Засуджуємо напад на Україну»: у РФ понад 200 депутатів виступили проти війни





Про це пише



Звернення було відкрито для підписання 24 лютого о 10-й годині ранку. Його підписали 252 депутати станом на 5 ранку за київським часом (6 ранку за московським).



"Співгромадяни! Ми – обрані народом депутати – беззастережно засуджуємо напад російської армії на Україну. Це безприкладне злодіяння, якому немає і не може бути виправдання", — зазначається у його тексті.



Вони наголошують, що рішення про напад на Україну ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін та висловлюють переконання, що громадяни Росії не давали йому такого мандату.



"Війна з Україною спричинить катастрофічні наслідки. Загинуть, будуть поранені та скалічені тисячі людей, будуть зруйновані міста дорогої багатьом росіянам землі. На нашу країну чекає засудження світової спільноти, ізоляція, зростання цін та бідність. Надії на хороше життя в Росії руйнуються на наших очах", — наголошують вони.



Депутати закликали росіян не брати участь в агресії та не схвалювати її.



"Будь ласка, не мовчіть: війну може зупинити лише масове народне засудження", — підкреслюється в документі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Муніципальні депутати Росії оприлюднили відкритий лист, у якому засудили збройну агресію РФ проти України.Про це пише Суспільне з посиланням на документ "Проти війни".Звернення було відкрито для підписання 24 лютого о 10-й годині ранку. Його підписали 252 депутати станом на 5 ранку за київським часом (6 ранку за московським)."Співгромадяни! Ми – обрані народом депутати – беззастережно засуджуємо напад російської армії на Україну. Це безприкладне злодіяння, якому немає і не може бути виправдання", — зазначається у його тексті.Вони наголошують, що рішення про напад на Україну ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін та висловлюють переконання, що громадяни Росії не давали йому такого мандату."Війна з Україною спричинить катастрофічні наслідки. Загинуть, будуть поранені та скалічені тисячі людей, будуть зруйновані міста дорогої багатьом росіянам землі. На нашу країну чекає засудження світової спільноти, ізоляція, зростання цін та бідність. Надії на хороше життя в Росії руйнуються на наших очах", — наголошують вони.Депутати закликали росіян не брати участь в агресії та не схвалювати її."Будь ласка, не мовчіть: війну може зупинити лише масове народне засудження", — підкреслюється в документі.

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