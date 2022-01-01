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Президент присвоїв Героя України українському солдату (посмертно), який підірвав разом із собою міст, щоб зупинити ворога

Президент присвоїв Героя України українському солдату (посмертно), який підірвав разом із собою міст, щоб зупинити ворога
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну, який підірвав міст разом із собою.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», – сказав Глава держави.

Нагадаємо, що Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічеського мосту, який було здійснено задля зупинення просування танкової колони російських військ.

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Теги: Герой України, міст, Росія, війна
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