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У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО

У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО
У місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Людей на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.

Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою - удар був у районі військового полігону.

Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.

Надзвичайники повідомили, що свої підрозділи на місце не скеровували.

Фото Сергія Барщевського з мережі


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Теги: вибух, Володимир
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Коментарі 4
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А у вас розум є щоб таке публікувати? Чи ви спеціально, щоб корегувати обстріли?
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Собаці, яка таке пише, інкримінувати статтю, зрада України!
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ВИДАЛИ СТАТТЮ ЗРАДНИК
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ТИ ЩЕ МІТКУ ПОСТАВ
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