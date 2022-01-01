У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляють місцеві жителі.



Людей на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.



Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою - удар був у районі військового полігону.



Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.



Надзвичайники повідомили, що свої підрозділи на місце не скеровували.



Фото Сергія Барщевського з мережі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.Про це повідомляють місцеві жителі.Людей на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою - удар був у районі військового полігону.Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.Надзвичайники повідомили, що свої підрозділи на місце не скеровували.

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