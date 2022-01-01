У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:45
У місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Людей на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.
Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою - удар був у районі військового полігону.
Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.
Надзвичайники повідомили, що свої підрозділи на місце не скеровували.
Фото Сергія Барщевського з мережі
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Про це повідомляють місцеві жителі.
Людей на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.
Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою - удар був у районі військового полігону.
Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.
Надзвичайники повідомили, що свої підрозділи на місце не скеровували.
Фото Сергія Барщевського з мережі
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Коментарі 4
А у вас розум є щоб таке публікувати? Чи ви спеціально, щоб корегувати обстріли?
Собаці, яка таке пише, інкримінувати статтю, зрада України!
ВИДАЛИ СТАТТЮ ЗРАДНИК
ТИ ЩЕ МІТКУ ПОСТАВ
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