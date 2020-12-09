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Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО

Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО
Ніч на 27 лютого у Луцьку пройшла спокійно, ситуація – під контролем.

Про це у відео зверненні вранці 27 лютого повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Вся моя сім’я і всі рідні залишаємося у місті. І будемо робити все, щоб тримати оборону Луцька у разі такої необхідності», - сказав Поліщук.

За його словами, на жаль, є інформація про те, що відбувся ракетний обстріл у Володимирі. За попередньою інформацією, влучило три ракети. Але варто дочекатися офіційних даних.

Поліщук додав, що у Луцьку досі є недоліки у роботі системи оповіщення, наразі управління цивільного захисту ОДА працює над їхнім усуненням. Невдовзі оповідуватимуть про тривогу і церкви, наразі відшліфовують механізм.

Деталі – у відеозверненні.


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Теги: Луцьк, Поліщук
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Коментарі 2
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війнавже 72години а оповіщення ніяке ганьба
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То риби щось!
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