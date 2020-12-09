Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО

Ніч на 27 лютого у Луцьку пройшла спокійно, ситуація – під контролем.Про це у відео зверненні вранці 27 лютого повідомив міський голова Ігор Поліщук.«Вся моя сім’я і всі рідні залишаємося у місті. І будемо робити все, щоб тримати оборону Луцька у разі такої необхідності», - сказав Поліщук.За його словами, на жаль, є інформація про те, що відбувся ракетний обстріл у Володимирі. За попередньою інформацією, влучило три ракети. Але варто дочекатися офіційних даних.Поліщук додав, що у Луцьку досі є недоліки у роботі системи оповіщення, наразі управління цивільного захисту ОДА працює над їхнім усуненням. Невдовзі оповідуватимуть про тривогу і церкви, наразі відшліфовують механізм.Деталі – у відеозверненні.