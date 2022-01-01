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На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок

На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок
Станом на 7:30 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею стоять тисячі автівок.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікують 3700 автомобілів. На пункті пропуску "Устилуг" в чергах - 1800 автомобілів. Кількість автомобілів в чергах збільшується.

Ситуація на інших пунктах пропуску України така:
Республіка Польща:

"Угринів"- 1150
“Рава-Руська” - 3500
“Грушів” - 2200
"Смільниця" - 1800
"Краківець" - 4300
“Шегині” - 3400

Словацька Республіка:
“М.Березний” - 1500
“Ужгород” - 850

Угорщина:
“Тиса”- 290
"Дзвінкове" - 20
“Косино” - 30
"Лужанка" - 140
"Вилок" - 150

Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" - 90
"Порубне" - 1300

Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0

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Теги: Волинь, кордон
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