На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок

Станом на 7:30 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею стоять тисячі автівок.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Так, в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікують 3700 автомобілів. На пункті пропуску "Устилуг" в чергах - 1800 автомобілів. Кількість автомобілів в чергах збільшується.Ситуація на інших пунктах пропуску України така:"Угринів"- 1150“Рава-Руська” - 3500“Грушів” - 2200"Смільниця" - 1800"Краківець" - 4300“Шегині” - 3400“М.Березний” - 1500“Ужгород” - 850“Тиса”- 290"Дзвінкове" - 20“Косино” - 30"Лужанка" - 140"Вилок" - 150"Дяково" - 0"Солотвино" - 90"Порубне" - 1300"Доманове" - 0