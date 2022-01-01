На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок
Сьогодні, 08:41
Станом на 7:30 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею стоять тисячі автівок.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Так, в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікують 3700 автомобілів. На пункті пропуску "Устилуг" в чергах - 1800 автомобілів. Кількість автомобілів в чергах збільшується.
Ситуація на інших пунктах пропуску України така:
Республіка Польща:
"Угринів"- 1150
“Рава-Руська” - 3500
“Грушів” - 2200
"Смільниця" - 1800
"Краківець" - 4300
“Шегині” - 3400
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 1500
“Ужгород” - 850
Угорщина:
“Тиса”- 290
"Дзвінкове" - 20
“Косино” - 30
"Лужанка" - 140
"Вилок" - 150
Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" - 90
"Порубне" - 1300
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Так, в чергах на виїзд з України на пункті пропуску "Ягодин" очікують 3700 автомобілів. На пункті пропуску "Устилуг" в чергах - 1800 автомобілів. Кількість автомобілів в чергах збільшується.
Ситуація на інших пунктах пропуску України така:
Республіка Польща:
"Угринів"- 1150
“Рава-Руська” - 3500
“Грушів” - 2200
"Смільниця" - 1800
"Краківець" - 4300
“Шегині” - 3400
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 1500
“Ужгород” - 850
Угорщина:
“Тиса”- 290
"Дзвінкове" - 20
“Косино” - 30
"Лужанка" - 140
"Вилок" - 150
Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" - 90
"Порубне" - 1300
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні сформують Інтернаціональний легіон
Сьогодні, 09:08
На волинському кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі автівок
Сьогодні, 08:41
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 27 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 6:00
Сьогодні, 08:10
У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:45