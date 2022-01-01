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ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву

ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву
Повітряні Сили Збройних сил України знешкодили ракету, яка була випущена з Білорусі по столиці України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами головнокомандувача, ракету збили близько 9:00.

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Теги: Україна, ППО, війна
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Коментарі 3
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На ракетi було написано "На Kyiv,no Kiew"?
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Скотина, тебе знайдуть і пришить.
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Кожна тварюка ,яка допомагає ворогу повинна бути знищена ,без суду і слідства ,а цей вумний вже являється клієнтом і то не першим ,чи він думає що його тяжко вичислити .
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