ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.



"Збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - йдеться у повідомленні.



За словами головнокомандувача, ракету збили близько 9:00.

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