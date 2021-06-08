«Укрзалізниця» вивезла з обстріляної нафтобази Василькова 23 цистерни пального
Сьогодні, 09:48
Працівникам "Укрзалізниці" вдалося врятувати пальне з нафтобази у місті Васильків, яка була обстріляна ракетними ударами окупантів.
Про це повідомляють залізничники на офіційній сторінці.
"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога. Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого в місті Васильків горіла нафтобаза, яку перед тим росіяни обстріляли з балістичних ракет.
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Про це повідомляють залізничники на офіційній сторінці.
"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога. Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого в місті Васильків горіла нафтобаза, яку перед тим росіяни обстріляли з балістичних ракет.
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