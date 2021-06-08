вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» вивезла з обстріляної нафтобази Василькова 23 цистерни пального

«Укрзалізниця» вивезла з обстріляної нафтобази Василькова 23 цистерни пального
Працівникам "Укрзалізниці" вдалося врятувати пальне з нафтобази у місті Васильків, яка була обстріляна ракетними ударами окупантів.

Про це повідомляють залізничники на офіційній сторінці.

"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога. Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 лютого в місті Васильків горіла нафтобаза, яку перед тим росіяни обстріляли з балістичних ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, потяги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бояться навіть тіні: російські окупанти в паніці обстрілювали пам'ятник. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
Зеленський звернувся до громадян Білорусі
Сьогодні, 09:56
«Укрзалізниця» вивезла з обстріляної нафтобази Василькова 23 цистерни пального
Сьогодні, 09:48
ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву
Сьогодні, 09:17
В Україні сформують Інтернаціональний легіон
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших
08 червень, 2021, 01:13
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях «Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
27 квітень, 2021, 16:21
В українські поїзди пускатимуть за ксерокопіями документів В українські поїзди пускатимуть за ксерокопіями документів
17 січень, 2021, 18:14
Із 21 вересня Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення Із 21 вересня Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення
20 вересень, 2020, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік
Сьогодні, 14:35
 0
«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Сьогодні, 14:20
 0
Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8