Бояться навіть тіні: російські окупанти в паніці обстрілювали пам'ятник. ВІДЕО





Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.



Випадок стався в місті Буча на Київщині. Російські окупанти вступили в бій з пам’ятником воїнам-афганцям.



Бойова техніка на постаменті сьогодні зранку ще раз виконала свою призначення - налякала ворога. «Безстрашна» російської армії боїться вже власної тіні.



"Паліть їх, браття і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські військові, рухаючись колоною вступили в бій з пам'ятником.Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.Випадок стався в місті Буча на Київщині. Російські окупанти вступили в бій з пам’ятником воїнам-афганцям.Бойова техніка на постаменті сьогодні зранку ще раз виконала свою призначення - налякала ворога. «Безстрашна» російської армії боїться вже власної тіні."Паліть їх, браття і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію