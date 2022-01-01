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Бояться навіть тіні: російські окупанти в паніці обстрілювали пам'ятник. ВІДЕО

Бояться навіть тіні: російські окупанти в паніці обстрілювали пам'ятник. ВІДЕО
Російські військові, рухаючись колоною вступили в бій з пам'ятником.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Випадок стався в місті Буча на Київщині. Російські окупанти вступили в бій з пам’ятником воїнам-афганцям.

Бойова техніка на постаменті сьогодні зранку ще раз виконала свою призначення - налякала ворога. «Безстрашна» російської армії боїться вже власної тіні.

"Паліть їх, браття і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", - йдеться у дописі.


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Теги: Буча, війна
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