Бояться навіть тіні: російські окупанти в паніці обстрілювали пам'ятник. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
Російські військові, рухаючись колоною вступили в бій з пам'ятником.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
Випадок стався в місті Буча на Київщині. Російські окупанти вступили в бій з пам’ятником воїнам-афганцям.
Бойова техніка на постаменті сьогодні зранку ще раз виконала свою призначення - налякала ворога. «Безстрашна» російської армії боїться вже власної тіні.
"Паліть їх, браття і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
Випадок стався в місті Буча на Київщині. Російські окупанти вступили в бій з пам’ятником воїнам-афганцям.
Бойова техніка на постаменті сьогодні зранку ще раз виконала свою призначення - налякала ворога. «Безстрашна» російської армії боїться вже власної тіні.
"Паліть їх, браття і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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