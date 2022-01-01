Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний показав, як українські військові знешкодили російську колону.
Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Головнокомандувача.
Колону ворожої техніки за допомогою Байрактара підірвали у селі Чорнобаївка на Херсонщині.
"Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у дописі під відео.
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Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Головнокомандувача.
Колону ворожої техніки за допомогою Байрактара підірвали у селі Чорнобаївка на Херсонщині.
"Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у дописі під відео.
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