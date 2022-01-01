Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО





Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Головнокомандувача.



Колону ворожої техніки за допомогою Байрактара підірвали у селі Чорнобаївка на Херсонщині.



"Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у дописі під відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний показав, як українські військові знешкодили російську колону.Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Головнокомандувача.Колону ворожої техніки за допомогою Байрактара підірвали у селі Чорнобаївка на Херсонщині."Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!", - йдеться у дописі під відео.

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