Народний синоптик з Волині розповів, якою буде погода весною





Про це житель Камінь-Каширщини повідомив журналістам місцевої газети



Початок березня видаватиметься ще дещо зимовим. Особливо вночі можливі невеликі заморозки. Середина першої декади значно тепліша, хоча буде вітряно і від цього не дуже комфортно. Під кінець першого десятиденного відрізку ще не встановиться остаточно весняна погода. Температура змінюватиметься від мінусової — вночі, до плюсової — вдень. Друга декада продовжить цю тенденцію, так само інколи “проскакуватимуть” нічні мінуси, опади помірні. Третій десятиденний відрізок березня дасть зрозуміти, що зима вже не повернеться, плюсові показники зростатимуть, опади будуть не частими і не сильними.



А от квітень, за словами волинського синоптика відразу потішить справжнім весняним теплом. Проте у першій декаді також можливі невеликі дощі (2-3 дні). Потому знову очікуймо гарної погоди, насолоду від якої дещо зіпсують вітри, які інколи “бешкетуватимуть”. Та десь у середині місяця відбудеться зниження температури, ближче до кінця другої декади пройдуть дощі, можливі навіть нетривалі нічні заморозки. Під завісу квітня ще зберігатиметься невелика ймовірність опадів. Температура вдень комфортна, час від часу вночі можливе її зниження.



У травні Володимир Деркач прогнозує, що дощі продовжать час від часу навідуватися. Початок останнього місяця весни виявиться досить вологим. Опади у вигляді несильного дощу “заходитимуть” хвилею з інтервалом у 2-3 дні, інколи 1-2 дні. Та все ж і погожих днів не бракуватиме. Правда, наприкінці першої декади очікується незначне похолодання, котре трохи затримається. Але від середини травня погода знову ненадовго поліпшиться, потепліє. Та часом із неба накрапатиме.



Кінець місяця потішить порівняно комфортною погодою, однак ще не принесе літнього тепла. Впродовж майже всієї третьої декади збережеться висока ймовірність опадів.

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