«Інформацію щодо жертв встановлюємо», – Погуляйко про ракетний обстріл біля Володимира





Інформацію оприлюднили на сторінці Юрія Погуляйка.



"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимир. Інформація про загиблих встановлюється. Щодо решти території, то ситуація контрольована. Кордон не порушений", - повідомив Юрій Погуляйко.



Також голова військової адміністрації наголосив на кількох важливих моментах щодо безпекової ситуації в області:



- Наша територіальна оборона на 100 % укомплектована та усім забезпечена.



- Блокпости – прерогатива лише військових.



- громадський порядок забезпечують правоохоронні органи. Будь-які патрулювання можна здійснювати лише разом із правоохоронними органами.



"Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки. Всі працюють, аби бути готовими навіть до найгіршого сценарію. Ситуація наразі контрольована. У нас повинна бути повна взаємодія, бо хаос на руку лише ворогу. Тому в нас створений координаційний центр, де прийматимуться всі рішення щодо організаційного забезпечення, логістики, волонтерства, розміщення внутрішньо переміщених осіб, патрулювання на вулицях і т.д. Відповідальних по напрямках невдовзі вам повідомимо", - сказав Юрій Погуляйко.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської військової адміністрацій Юрій Погуляйко доповів про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 10:30 27 лютого.Інформацію оприлюднили на сторінці"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимир. Інформація про загиблих встановлюється. Щодо решти території, то ситуація контрольована. Кордон не порушений", - повідомив Юрій Погуляйко.Також голова військової адміністрації наголосив на кількох важливих моментах щодо безпекової ситуації в області:- Наша територіальна оборона на 100 % укомплектована та усім забезпечена.- Блокпости – прерогатива лише військових.- громадський порядок забезпечують правоохоронні органи. Будь-які патрулювання можна здійснювати лише разом із правоохоронними органами."Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки. Всі працюють, аби бути готовими навіть до найгіршого сценарію. Ситуація наразі контрольована. У нас повинна бути повна взаємодія, бо хаос на руку лише ворогу. Тому в нас створений координаційний центр, де прийматимуться всі рішення щодо організаційного забезпечення, логістики, волонтерства, розміщення внутрішньо переміщених осіб, патрулювання на вулицях і т.д. Відповідальних по напрямках невдовзі вам повідомимо", - сказав Юрій Погуляйко.Нагадаємо, у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи. Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.

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