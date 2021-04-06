Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни

Кількість вбитих російських солдат зросла до понад 4 тисяч. Також противник втратив 27 літаків, 146 танків, тощо.Про це повідомили у Сухопутних військах України.Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні:Літаки 27гелікоптери 26Танки 146Бойові броньовані машини 706Гармат 49ЗРК БУК 1Град 4Автомобільна техніка 30Цистерни 60БпЛА ОТР 2Кораблі/катери 2Засоби ППООсобовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.