Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря»





Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

Вони уже під крилами наших винищувачів", - йдеться в дописі.



Українські льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить.



Україна дякує всім союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська.

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