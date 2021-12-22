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Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря»

Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря»
Україна отримала від західних партнерів велику партію ракет.

Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Вони уже під крилами наших винищувачів", - йдеться в дописі.

Українські льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить.

Україна дякує всім союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська.

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Теги: Україна, ЗСУ, підтримка, партнери
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