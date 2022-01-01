ВАЖЛИВО: Українські військові розшукують небезпечних російських терористів
Сьогодні, 13:06
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зіспеціальним завданням, - йдеться на сторінці Національної поліції.
Техніка рухається в бік Києва.
"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення", - йдеться у дописі.
Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот в Telegram - https://t.me/stop_russian_war_bot.
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Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зіспеціальним завданням, - йдеться на сторінці Національної поліції.
Техніка рухається в бік Києва.
"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення", - йдеться у дописі.
Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот в Telegram - https://t.me/stop_russian_war_bot.
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