вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ВАЖЛИВО: Українські військові розшукують небезпечних російських терористів

ВАЖЛИВО: Українські військові розшукують небезпечних російських терористів
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зіспеціальним завданням, - йдеться на сторінці Національної поліції.

Техніка рухається в бік Києва.
ВАЖЛИВО: Українські військові розшукують небезпечних російських терористів

"Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення", - йдеться у дописі.


Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот в Telegram - https://t.me/stop_russian_war_bot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, терористи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Будьте креативні»: в Генштабі порадили українцям, як боротися з окупантами
Сьогодні, 13:42
Пошуки ДРГ: тероборона просить сипати борошно перед виходами на дахи будинків
Сьогодні, 13:30
ВАЖЛИВО: Українські військові розшукують небезпечних російських терористів
Сьогодні, 13:06
У Європі ще 6 країн закрили небо для російських літаків
Сьогодні, 12:48
Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря»
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Майже 100 людей розшукують волинянина, який зник майже місяць тому. ФОТО Майже 100 людей розшукують волинянина, який зник майже місяць тому. ФОТО
22 лютий, 16:47
На Волині розшукують злочинця з Червонограда На Волині розшукують злочинця з Червонограда
22 лютий, 11:30
Востаннє бачили 10 лютого: на Волині досі розшукують зниклого 21-річного юнака Востаннє бачили 10 лютого: на Волині досі розшукують зниклого 21-річного юнака
21 лютий, 17:57
На Волині розшукують особливо небезпечного злочинця. ФОТО На Волині розшукують особливо небезпечного злочинця. ФОТО
21 лютий, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік
Сьогодні, 14:35
 0
«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Сьогодні, 14:20
 0
Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8