Пошуки ДРГ: тероборона просить сипати борошно перед виходами на дахи будинків





Про це пише



Зокрема просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.



Не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.



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