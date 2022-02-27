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Пошуки ДРГ: тероборона просить сипати борошно перед виходами на дахи будинків

Пошуки ДРГ: тероборона просить сипати борошно перед виходами на дахи будинків
Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу.

Про це пише Українська правда з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

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Теги: Мітки, дах
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