У громадах на Волині заборонили продаж алкоголю
Сьогодні, 14:03
На території Камінь-Каширського району та у Володимир-Волинській громаді заборонили продаж алкогольних напоїв.
Про це повідомляють на офіційних сторінках громад.
"На території Камінь-Каширського району встановлено заборону на торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - йдеться на сторінці адміністрації.
Відповідний наказ 27 лютого видала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.
У Володимир-Волинській громаді члени виконкому одноголосно прийняли рішення заборонити з 27.02.2022 року 00.00 год продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових у об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства, розміщених на території Володимир-Волинської міської територіальної громади.
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Про це повідомляють на офіційних сторінках громад.
"На території Камінь-Каширського району встановлено заборону на торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - йдеться на сторінці адміністрації.
Відповідний наказ 27 лютого видала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.
У Володимир-Волинській громаді члени виконкому одноголосно прийняли рішення заборонити з 27.02.2022 року 00.00 год продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових у об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства, розміщених на території Володимир-Волинської міської територіальної громади.
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