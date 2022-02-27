У громадах на Волині заборонили продаж алкоголю

На території Камінь-Каширського району та у Володимир-Волинській громаді заборонили продаж алкогольних напоїв.Про це повідомляють на офіційних сторінках громад."На території Камінь-Каширського району встановлено заборону на торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - йдеться на сторінці адміністрації.Відповідний наказ 27 лютого видала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.У Володимир-Волинській громаді члени виконкому одноголосно прийняли рішення заборонити з 27.02.2022 року 00.00 год продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових у об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства, розміщених на території Володимир-Волинської міської територіальної громади.