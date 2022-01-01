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Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком

Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці.

Інших деталей президент України поки що не повідомив. Їх опублікуємо, як тільки вони стануть відомі.

Нагадаємо, ЄС та США не визнають Лукашенка законно обраним лідером Білорусі.



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Теги: Зеленський, війна, переговори, Лукашенко
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