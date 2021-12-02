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«Ягодин» дозволили перетинати пішки

«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Від 27 лютого МАПП «Ягодин» дозволено перетинати пішки.

Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці.

Завдяки досягнутим домовленостям з польськими уповноваженими органами автомобільний пункт пропуску "Ягодин" відтепер відкритий для пішого переміщення для громадян України, які виїжджають до ЄС.

Щодо «Устилуга» таке рішення було прийнято 25 лютого. Відтак, усі пункти пропуску, розташовані на українсько-польському кордоні в межах Волині, доступні для громадян, які не мають власних транспортних засобів, але бажають евакуюватись до Польщі.

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Теги: Митниця, Ягодин, Волинь, біженці
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