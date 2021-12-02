«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Сьогодні, 14:20
Від 27 лютого МАПП «Ягодин» дозволено перетинати пішки.
Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці.
Завдяки досягнутим домовленостям з польськими уповноваженими органами автомобільний пункт пропуску "Ягодин" відтепер відкритий для пішого переміщення для громадян України, які виїжджають до ЄС.
Щодо «Устилуга» таке рішення було прийнято 25 лютого. Відтак, усі пункти пропуску, розташовані на українсько-польському кордоні в межах Волині, доступні для громадян, які не мають власних транспортних засобів, але бажають евакуюватись до Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці.
Завдяки досягнутим домовленостям з польськими уповноваженими органами автомобільний пункт пропуску "Ягодин" відтепер відкритий для пішого переміщення для громадян України, які виїжджають до ЄС.
Щодо «Устилуга» таке рішення було прийнято 25 лютого. Відтак, усі пункти пропуску, розташовані на українсько-польському кордоні в межах Волині, доступні для громадян, які не мають власних транспортних засобів, але бажають евакуюватись до Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:45
Офіційно підтвердили, що ЗСУ знищили підрозділ кадировців
Сьогодні, 05:30
Коментарі 0
Останні новини
«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Сьогодні, 14:20
Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
Сьогодні, 14:07
У громадах на Волині заборонили продаж алкоголю
Сьогодні, 14:03