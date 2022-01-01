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Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ

Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ
Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації на період воєнного стану.

Його мета – консолідація та координація рішень щодо питань життєдіяльності та життєзабезпечення області в умовах війни.

Координаційний центр очолив заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.

У роботі координаційного центру буде 17 напрямків, серед яких такі:

- координація роботи органів місцевого самоврядування;
- співпраця з іноземними організаціями та громадянами (формування потреби, прийом та розподіл міжнародної допомоги);
- охорона здоров’я, соціальна і освітня сфери;
- опіка тимчасового переміщеними особами;
- волонтерський рух та громадські організації, релігійні громади (взаємодія та робота)
- спілки учасників АТО, ООС
- фінансове забезпечення (взаємодія з благодійними фондами, підприємствами, установами різних форм власності);
- інфраструктура, транспорт, матеріальне забезпечення та логістика;
- правоохоронні органи, збройні сили
- засоби масової інформації.

За кожен напрямок є відповідальна група людей.

В рамках роботи координаційного штабу працюватимуть гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб звернутись за допомогою, або ж її запропонувати.

Гарячі лінії: 068 233 46 08, 096 881 80 91.
Працюватимуть з 08.00 год. до 20.00 год.


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Теги: координаційний центр
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