Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ
Сьогодні, 15:04
Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації на період воєнного стану.
Його мета – консолідація та координація рішень щодо питань життєдіяльності та життєзабезпечення області в умовах війни.
Координаційний центр очолив заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.
У роботі координаційного центру буде 17 напрямків, серед яких такі:
- координація роботи органів місцевого самоврядування;
- співпраця з іноземними організаціями та громадянами (формування потреби, прийом та розподіл міжнародної допомоги);
- охорона здоров’я, соціальна і освітня сфери;
- опіка тимчасового переміщеними особами;
- волонтерський рух та громадські організації, релігійні громади (взаємодія та робота)
- спілки учасників АТО, ООС
- фінансове забезпечення (взаємодія з благодійними фондами, підприємствами, установами різних форм власності);
- інфраструктура, транспорт, матеріальне забезпечення та логістика;
- правоохоронні органи, збройні сили
- засоби масової інформації.
За кожен напрямок є відповідальна група людей.
В рамках роботи координаційного штабу працюватимуть гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб звернутись за допомогою, або ж її запропонувати.
Гарячі лінії: 068 233 46 08, 096 881 80 91.
Працюватимуть з 08.00 год. до 20.00 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його мета – консолідація та координація рішень щодо питань життєдіяльності та життєзабезпечення області в умовах війни.
Координаційний центр очолив заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.
У роботі координаційного центру буде 17 напрямків, серед яких такі:
- координація роботи органів місцевого самоврядування;
- співпраця з іноземними організаціями та громадянами (формування потреби, прийом та розподіл міжнародної допомоги);
- охорона здоров’я, соціальна і освітня сфери;
- опіка тимчасового переміщеними особами;
- волонтерський рух та громадські організації, релігійні громади (взаємодія та робота)
- спілки учасників АТО, ООС
- фінансове забезпечення (взаємодія з благодійними фондами, підприємствами, установами різних форм власності);
- інфраструктура, транспорт, матеріальне забезпечення та логістика;
- правоохоронні органи, збройні сили
- засоби масової інформації.
За кожен напрямок є відповідальна група людей.
В рамках роботи координаційного штабу працюватимуть гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб звернутись за допомогою, або ж її запропонувати.
Гарячі лінії: 068 233 46 08, 096 881 80 91.
Працюватимуть з 08.00 год. до 20.00 год.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Британцям дозволили воювати на боці України
Сьогодні, 16:27
Коментарі 0
Останні новини
Україна погодилася на переговори з Росією на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:36
Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ
Сьогодні, 15:04