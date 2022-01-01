Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ

Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації на період воєнного стану.Його мета – консолідація та координація рішень щодо питань життєдіяльності та життєзабезпечення області в умовах війни.Координаційний центр очолив заступник начальника Волинської обласної військової адміністраціїУ роботі координаційного центру буде 17 напрямків, серед яких такі:- координація роботи органів місцевого самоврядування;- співпраця з іноземними організаціями та громадянами (формування потреби, прийом та розподіл міжнародної допомоги);- охорона здоров’я, соціальна і освітня сфери;- опіка тимчасового переміщеними особами;- волонтерський рух та громадські організації, релігійні громади (взаємодія та робота)- спілки учасників АТО, ООС- фінансове забезпечення (взаємодія з благодійними фондами, підприємствами, установами різних форм власності);- інфраструктура, транспорт, матеріальне забезпечення та логістика;- правоохоронні органи, збройні сили- засоби масової інформації.За кожен напрямок є відповідальна група людей.В рамках роботи координаційного штабу працюватимуть гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб звернутись за допомогою, або ж її запропонувати.Гарячі лінії: 068 233 46 08, 096 881 80 91.Працюватимуть з 08.00 год. до 20.00 год.