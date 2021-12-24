Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік
Сьогодні, 14:35
Усі військові адміністрації західної України прийняли консолідоване рішення про те, що військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які привозять свої сім’ї на західну Україну – повинні залишити рідних у безпеці та стати на військовий облік.
Про це під час брифінгу сказав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, передає ТСН.
Він зазначив, що чоловікам необхідно долучитися до захисту держави у складі підрозділів, які формуються на наших або територіях, звідки вони приїхали.
«Прикарпаття, Буковина та Закарпаття мають, чим потішити туристів, але чоловіки призовного віку сьогодні є не туристами. Вони лише супроводжують рідних у безпечну область. Ваш обов’язок, і ми про це подбаємо, стати на військовий облік і повернутися допомагати народу виганяти окупантів», - заявив Сергій Осачук.
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Про це під час брифінгу сказав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, передає ТСН.
Він зазначив, що чоловікам необхідно долучитися до захисту держави у складі підрозділів, які формуються на наших або територіях, звідки вони приїхали.
«Прикарпаття, Буковина та Закарпаття мають, чим потішити туристів, але чоловіки призовного віку сьогодні є не туристами. Вони лише супроводжують рідних у безпечну область. Ваш обов’язок, і ми про це подбаємо, стати на військовий облік і повернутися допомагати народу виганяти окупантів», - заявив Сергій Осачук.
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