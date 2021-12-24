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Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік

Чоловіки, які виїжджають на західну Україну, повинні стати на військовий облік
Усі військові адміністрації західної України прийняли консолідоване рішення про те, що військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які привозять свої сім’ї на західну Україну – повинні залишити рідних у безпеці та стати на військовий облік.

Про це під час брифінгу сказав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, передає ТСН.

Він зазначив, що чоловікам необхідно долучитися до захисту держави у складі підрозділів, які формуються на наших або територіях, звідки вони приїхали.

«Прикарпаття, Буковина та Закарпаття мають, чим потішити туристів, але чоловіки призовного віку сьогодні є не туристами. Вони лише супроводжують рідних у безпечну область. Ваш обов’язок, і ми про це подбаємо, стати на військовий облік і повернутися допомагати народу виганяти окупантів», - заявив Сергій Осачук.

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Теги: Військовий облік
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