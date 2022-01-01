«Будьте креативні»: в Генштабі порадили українцям, як боротися з окупантами
Сьогодні, 13:42
У Генеральному штабі Збройних сил України дали поради українцям для боротьми з російськими окупантами.
Про це йдеться на сторінці Генштабу.
"Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом", - йдеться у дописію
Публікуємо допис без змін та правок:
Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:
- знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
- демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
- робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
- будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
- активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
- руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
- підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
"Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло. P.S. “Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили", - підсумовують у Генштабі.
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Про це йдеться на сторінці Генштабу.
"Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом", - йдеться у дописію
Публікуємо допис без змін та правок:
Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:
- знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.
Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
- демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
- робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
- будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
- активно використовуйте саморобні запалювальні засоби
- руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури
- підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
"Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло. P.S. “Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили", - підсумовують у Генштабі.
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