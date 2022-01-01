«Будьте креативні»: в Генштабі порадили українцям, як боротися з окупантами

У Генеральному штабі Збройних сил України дали поради українцям для боротьми з російськими окупантами.Про це йдеться на сторінці Генштабу."Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом", - йдеться у дописіюПублікуємо допис без змін та правок:Зорієнтуйтесь на основному завданні, а саме:- знищенні/виведенні з ладу системи управління противника та роботи його тилу.Є у вас зброя та патрони чи немає використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:- демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;- робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;- будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;- активно використовуйте саморобні запалювальні засоби- руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури- підвищуйте активність у нічний час та сутінки."Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло. P.S. “Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вили", - підсумовують у Генштабі.