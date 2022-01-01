У Європі ще 6 країн закрили небо для російських літаків





Про це повідомляється на сторінці Збройних сил України.



Так, небо для Росії закрили ще шість країн. Влада Австрії, Німеччини, Ірландії, Данії, Ісландії та Бельгії 27 лютого оголосила, що закриває свій повітряний простір для російських літаків.



Раніше це вже зробили Україна, Великобританія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Чехія, Польща, Румунія та Болгарія.

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