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Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Зеленський звернувся до громадян Білорусі
Зеленський звернувся до громадян Білорусі з приводу референдуму, який організовує Олександр Лукашенко, та війни в Україні.

Відеозвернення опублікували на сторінці Офісу Президента України.

Володимир Зеленський звернувся до жителів Білорусі та зазначив, що референдум міг би виглядати, як звичайний політичний процес, але зараз приймаються рішення іншого рівня.

Президент нагадав білорусам про бомбардування України, в тому числі й з території Білорусі.

"Це все теж де-факто референдум для вас, білоруси.Ви вирішуєте ким бути. Як будете дивитися в очі своїм дітям, один одному, своїм сусідам. А ми ваші сусіди - ми українці. Будьте Білоруссю, а не Росією. Цей вибір робите зараз", - сказав Зеленський.




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Теги: звернення, Білорусь, Зеленський
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