Після обстрілу у Василькові горить нафтобаза





У місті – величезна пожежа, радять закривати вікна, адже дим може піти в будь-який бік. Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович, пише



"Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках", – зазначила Баласинович.



Чиновниця нагадала, що вдень ворог обстрілював ракетами аеродром. Наші захисники його втримали. Баласинович застерегла, що обстріли окупанта тривають досі, тож ніч буде непростою.



Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що пожежа завдасть колосальної екологічної шкоди. На жаль, вона горітиме довго.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Василькові горить нафтобаза. Перед тим росіяни обстріляли місто з балістичних ракет.У місті – величезна пожежа, радять закривати вікна, адже дим може піти в будь-який бік. Про це повідомила мер Василькова, пише 24 канал. "Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках", – зазначила Баласинович.Чиновниця нагадала, що вдень ворог обстрілював ракетами аеродром. Наші захисники його втримали. Баласинович застерегла, що обстріли окупанта тривають досі, тож ніч буде непростою.Заступник міністра внутрішніх справзаявив, що пожежа завдасть колосальної екологічної шкоди. На жаль, вона горітиме довго.

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