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Відстежування українців за геолокацією – фейк

Відстежування українців за геолокацією – фейк
Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомили в МВС.

Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.

Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете «зникнути» – вам треба вмикати авіарежим.

Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.

Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?

У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

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Теги: геолокація, фейк
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