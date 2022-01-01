Відстежування українців за геолокацією – фейк
Сьогодні, 01:45
Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.
Про це повідомили в МВС.
Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.
Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете «зникнути» – вам треба вмикати авіарежим.
Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.
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Про це повідомили в МВС.
Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.
Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете «зникнути» – вам треба вмикати авіарежим.
Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували
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