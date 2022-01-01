Відстежування українців за геолокацією – фейк

Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.Про це повідомили в МВС.Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете «зникнути» – вам треба вмикати авіарежим.Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.