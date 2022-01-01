Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення





Про це



Від початку вторгнення російська армія втратила:



- особового складу - понад 3000 осіб;

- танків - близько 100;

- ББМ - близько 540;

- гармат - 15;

- ЗРК “Бук” - 1;

- літаків - 16;

- вертольотів - 18.



Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України



Окрім того, у Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.



У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21.00 суботи, 26 лютого, підрозділи російської армії, які вдерлися до України зазнали значних втрат.Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.Від початку вторгнення російська армія втратила:- особового складу - понад 3000 осіб;- танків - близько 100;- ББМ - близько 540;- гармат - 15;- ЗРК “Бук” - 1;- літаків - 16;- вертольотів - 18.Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Окрім того, у Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

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