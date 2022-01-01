Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення
Сьогодні, 02:07
За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21.00 суботи, 26 лютого, підрозділи російської армії, які вдерлися до України зазнали значних втрат.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.
Від початку вторгнення російська армія втратила:
- особового складу - понад 3000 осіб;
- танків - близько 100;
- ББМ - близько 540;
- гармат - 15;
- ЗРК “Бук” - 1;
- літаків - 16;
- вертольотів - 18.
Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Окрім того, у Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.
Від початку вторгнення російська армія втратила:
- особового складу - понад 3000 осіб;
- танків - близько 100;
- ББМ - близько 540;
- гармат - 15;
- ЗРК “Бук” - 1;
- літаків - 16;
- вертольотів - 18.
Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Окрім того, у Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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