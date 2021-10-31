У Харкові окупанти підірвали газопровід. ВІДЕО





Про це інформують у пресслужбі Держспецзв’язку.



У службі підкреслили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього. Вибух був дуже потужний - в небо здійнявся величезний "гриб" вогню.







Нагадаємо,



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