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У Луцьку запрацює штаб психологічної підтримки

У Луцьку запрацює штаб психологічної підтримки
В обласному центрі Волині надаватимуть психологічну підтримку населенню. В Луцьку відкривають спеціальни штаб.

Про це повідомляє луцька психологиня Світлана Сасюк.

Штаб психологічної допомоги працюватиме при Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Цілодобово працюватиме телефонна інформаційна, психологічна лінія підтримки. Щоб отримати допомогу потрібно зателефонувати за номером 0800 400 332.

Провідні психологи Луцька цілодобово надаватимуть консультації жителям Луцької міської територіальної громади. Зокрема фахівці допомагатимуть зупинити паніку, вгамувати емоції, зуміти сконцентруватися та самоорганізуватися, отримати інформацію з достовірних джерел, тощо.

Штаб працюватиме за адресою пр-т Соборності, 18 (1 поверх).

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Теги: допомога, Луцьк
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