Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві
Сьогодні, 03:55
27 лютого 2022 року о 01:20 ворожі ракети влучили в місце утилізації радіоактивних відходів Київської філії Т Державне спеціалізоване підприємство "Радон".
Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.
Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння .
Снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.
За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає
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Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.
Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння .
Снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.
За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає
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