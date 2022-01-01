Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві





Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.



Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння .



Снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.



За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 лютого 2022 року о 01:20 ворожі ракети влучили в місце утилізації радіоактивних відходів Київської філії Т Державне спеціалізоване підприємство "Радон".Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння .Снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає

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