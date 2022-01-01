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Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві

Ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів у Києві
27 лютого 2022 року о 01:20 ворожі ракети влучили в місце утилізації радіоактивних відходів Київської філії Т Державне спеціалізоване підприємство "Радон".

Про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння .

Снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.

За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає

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Теги: ядерні відходи, обстріли, Київ
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