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На Херсонщині російські окупанти розстріляли журналіста

На Херсонщині російські окупанти розстріляли журналіста
На Херсонщині 26 лютого окупанти розстріляли журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе».

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

Відомо, що у районі села Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе», члена Благодійного фонду «Дім надії».

Також, за словами генпрокурора, в суботу на трасі УКРНІОЗ у Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав іще вогнепальне поранення.

За даними фактами правоохоронці порушили кримінальні справи.

«Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, - не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ», – пише Венедіктова.

Нагадаємо, З 25 лютого відзначається збільшення кількості випадків обстрілів закладів медичної та освітньої сфер. Також, зокрема у Чернігові ворог здійснює обстріл бригад швидкої допомоги, які здійснюють перевезення важкопоранених осіб.

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Теги: розстріляли журналіста, Херсонщина
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