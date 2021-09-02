На Херсонщині російські окупанти розстріляли журналіста





Про це повідомила на своїй сторінці у Ірина Венедіктова.



Відомо, що у районі села Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе», члена Благодійного фонду «Дім надії».



Також, за словами генпрокурора, в суботу на трасі УКРНІОЗ у Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав іще вогнепальне поранення.



За даними фактами правоохоронці порушили кримінальні справи.



«Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, - не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ», – пише Венедіктова.



Нагадаємо, З 25 лютого відзначається збільшення кількості випадків обстрілів закладів медичної та освітньої сфер. Також, зокрема у Чернігові ворог здійснює обстріл бригад швидкої допомоги, які здійснюють перевезення важкопоранених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Херсонщині 26 лютого окупанти розстріляли журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе».Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурорВідомо, що у районі села Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе», члена Благодійного фонду «Дім надії».Також, за словами генпрокурора, в суботу на трасі УКРНІОЗ у Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав іще вогнепальне поранення.За даними фактами правоохоронці порушили кримінальні справи.«Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, - не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ», – пише Венедіктова.Нагадаємо, З 25 лютого відзначається збільшення кількості випадків обстрілів закладів медичної та освітньої сфер. Також, зокрема у Чернігові ворог здійснює обстріл бригад швидкої допомоги, які здійснюють перевезення важкопоранених осіб.

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