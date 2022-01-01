За нанесення міток коригування вогню саджатимуть у в'язницю на 15 років

У Києві працюють злочинні групи диверсантів. Київська міська державна адміністрація просить негайно повідомляти про випадки нанесення міток.Про це інформує КМДА.За коригування російських обстрілів встановлена кримінальна відповідальність. Такі дії кваліфікують за статтями про державну зраду та диверсію і караються позбавленням волі на термін до 15 років.У мерії закликають інформувати про об'єкти з мітками, надсилати фото правоохоронцям. Крім цього, слід бути уважними до підозрілих осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності проти України.Люди можуть повідомляти про диверсії в офіційний чат-бот телеграму – @stop_russian_war_bot. Він отримуватиме та передаватиме інформацію для відповідних служб реагування.