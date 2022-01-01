В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
Мобільний військовий госпіталь, розгорнутий на території лікарні в Красноперекопську на півночі анексованого Криму, переповнений пораненими військовими, яких везуть з боку материкової частини України.
Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові Крим.Реалії.
«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.
Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.
За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.
Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.
Крім цього, Канал24 повідомляє, що в Криму, в Перевальному 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України.
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Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові Крим.Реалії.
«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.
Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.
За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.
Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.
Крім цього, Канал24 повідомляє, що в Криму, в Перевальному 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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