В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються





Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові



«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.



Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.



За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.



Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.



Крім цього,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільний військовий госпіталь, розгорнутий на території лікарні в Красноперекопську на півночі анексованого Криму, переповнений пораненими військовими, яких везуть з боку материкової частини України.Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові Крим.Реалії. «Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.Крім цього, Канал24 повідомляє, що в Криму, в Перевальному 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України.

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