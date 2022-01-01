вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються

В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
Мобільний військовий госпіталь, розгорнутий на території лікарні в Красноперекопську на півночі анексованого Криму, переповнений пораненими військовими, яких везуть з боку материкової частини України.

Про це медперсонал шпиталю розповів кореспондентові Крим.Реалії.

«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник кореспондента.

Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.

За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.

Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним. Крим.Реалії намагаються знайти підтвердження цієї інформації від інших незалежних джерел.

Крім цього, Канал24 повідомляє, що в Криму, в Перевальному 53% призовників розбіглися і зараз ховаються по домівках. Вони відмовляються брати участь у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Крим, втрати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Волиньобленерго» не планують відключення електропостачання та стрибків напруги
26 лютий, 22:58
Пункти пропуску з Білоруссю та Росією закрили, як повернутися додому українцям
26 лютий, 22:19
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО
26 лютий, 21:33
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
26 лютий, 21:10
Схожі новини
Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення
Сьогодні, 02:07
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
25 лютий, 15:33
Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України
25 лютий, 06:19
15 літальних апаратів, ракети «Іскандер» і «Калібр»: Повітряні сили України завдали ворогу суттєвих втрат. ВІДЕО 15 літальних апаратів, ракети «Іскандер» і «Калібр»: Повітряні сили України завдали ворогу суттєвих втрат. ВІДЕО
25 лютий, 03:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення
Сьогодні, 02:07
 0
За нанесення міток коригування вогню саджатимуть у в'язницю на 15 років
Сьогодні, 01:56
 0
Відстежування українців за геолокацією – фейк
Сьогодні, 01:45
 0
Після обстрілу у Василькові горить нафтобаза
Сьогодні, 01:35
 0
Медіа
відео
1/8