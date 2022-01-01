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Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО

Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО
Радник глави ОП Олексій Арестович на вечірньмоу брифінгу заявив, що Росії залишилося доба-дві війни в України. За його словами РФ хотіла зробити нам психологічний колапс, але сама в нього впала.

Арестович заявив, що зараз наступає психологічний злам. Також він додав, що близько 3 500 росіян поранені чи вбиті.

Радник глави ОП нагадав росіянам прислів’я – "Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш".

"Росія хотіла зробити Україні психологічний колапс. А коли він не вийшов, то вони самі в нього впали. Я думаю, що їм залишилося може одна-дві доби", – заявив Арестович.

За його словами, російські військовослужбовці масово здаються в полон, потрапляють навіть старші офіцери.

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Теги: Арестович, Росія, Україна, війна
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