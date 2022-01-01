Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО
26 лютий, 21:33
Радник глави ОП Олексій Арестович на вечірньмоу брифінгу заявив, що Росії залишилося доба-дві війни в України. За його словами РФ хотіла зробити нам психологічний колапс, але сама в нього впала.
Арестович заявив, що зараз наступає психологічний злам. Також він додав, що близько 3 500 росіян поранені чи вбиті.
Радник глави ОП нагадав росіянам прислів’я – "Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш".
"Росія хотіла зробити Україні психологічний колапс. А коли він не вийшов, то вони самі в нього впали. Я думаю, що їм залишилося може одна-дві доби", – заявив Арестович.
За його словами, російські військовослужбовці масово здаються в полон, потрапляють навіть старші офіцери.
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Арестович заявив, що зараз наступає психологічний злам. Також він додав, що близько 3 500 росіян поранені чи вбиті.
Радник глави ОП нагадав росіянам прислів’я – "Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш".
"Росія хотіла зробити Україні психологічний колапс. А коли він не вийшов, то вони самі в нього впали. Я думаю, що їм залишилося може одна-дві доби", – заявив Арестович.
За його словами, російські військовослужбовці масово здаються в полон, потрапляють навіть старші офіцери.
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Коментарі 1
Слава Україні! Героям Слава!
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