Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО

Радник глави ОПна вечірньмоу брифінгу заявив, що Росії залишилося доба-дві війни в України. За його словами РФ хотіла зробити нам психологічний колапс, але сама в нього впала.Арестович заявив, що зараз наступає психологічний злам. Також він додав, що близько 3 500 росіян поранені чи вбиті.Радник глави ОП нагадав росіянам прислів’я – "Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш"."Росія хотіла зробити Україні психологічний колапс. А коли він не вийшов, то вони самі в нього впали. Я думаю, що їм залишилося може одна-дві доби", – заявив Арестович.За його словами, російські військовослужбовці масово здаються в полон, потрапляють навіть старші офіцери.