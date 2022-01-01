Три мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для росіян та білорусів
26 лютий, 21:05
Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.
Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень. За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", йдеться в повідомленні.
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Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень. За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", йдеться в повідомленні.
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