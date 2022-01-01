Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку
26 лютий, 20:30
В Харкові гвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.
У них також було вилучено список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».
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Про це повідомляє пресслужба МВС України.
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.
У них також було вилучено список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».
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Коментарі 1
Кастрірувати і відправити в росію.Будуть спогади на все життя.
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