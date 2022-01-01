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Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку

Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку
В Харкові гвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.

У них також було вилучено список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».
Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку
Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку

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Теги: Росія, Україна, війна, розвідувальна група, окупанти
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Коментарі 1
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Кастрірувати і відправити в росію.Будуть спогади на все життя.
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