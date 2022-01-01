Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку





Про це повідомляє пресслужба МВС України.



При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.



У них також було вилучено список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Харкові гвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.Про це повідомляє пресслужба МВС України.При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.У них також було вилучено список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022».

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