Укриття під церквами в Луцьку: кого пускають та що там є. ВІДЕО
26 лютий, 19:30
Усі церкви Луцька нині посилено моляться за Україну. Більше того, вони допомагають не лише молитвою. Адже підвальні та напівпідвальні приміщення храмів можуть використовуватися як укриття. Й усі без винятку готові прийняти людей.
Про це пише 12 канал.
Тут ховаються мешканці ближніх будинків. Їх усіх у храмі добре знають в обличчя. Знімальну групу тривожний сигнал застав, коли знімали поряд, і це сховище було найближчим.
Перед тим, як впустити, просять показати документи. Таким чином, кажуть, будуть перевіряти незнайомців задля своєї безпеки та безпеки людей.
«Це підвальне приміщення облаштоване для людей, які проживають в нашому місті. У першу чергу це люди, які навколо нас, – сусіди. Для них проводимо спеціальний інструктаж: що це значить, що треба мати із собою. Це приміщення облаштоване для тимчасового перебування, але якщо потрібно – то і для нічного перебування», – розповів голова Волинського обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць.
Окрім того, тут створили умови для дітей. Також тут є ті, хто у випадку паніки та хвилювань буде заспокоювати людей. І звісно, подбали про базові потреби. Є матраци, подушки, вода, чайники, лежанки для старших людей.
Щоправда, вдень, кажуть, після звуку сирен до сховища прийшли значно менше людей, аніж вчора вночі. Коли надворі світло – люди не так лякаються.
Лучан просять до сигналів ставитися відповідальніше, адже це не навчання! Щойно у військових з’являться інформація про виліт невстановлених ворожих літаючих об’єктів, вводять режим тривоги. Військові діють так саме тому, що не відомий напрям польоту літаючої загрози. Навіть найнижчий рівень ризику – це ризик. Тому кожен раз оголошуються тривога. Давайте ставитись відповідально до своєї безпеки!
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Про це пише 12 канал.
Тут ховаються мешканці ближніх будинків. Їх усіх у храмі добре знають в обличчя. Знімальну групу тривожний сигнал застав, коли знімали поряд, і це сховище було найближчим.
Перед тим, як впустити, просять показати документи. Таким чином, кажуть, будуть перевіряти незнайомців задля своєї безпеки та безпеки людей.
«Це підвальне приміщення облаштоване для людей, які проживають в нашому місті. У першу чергу це люди, які навколо нас, – сусіди. Для них проводимо спеціальний інструктаж: що це значить, що треба мати із собою. Це приміщення облаштоване для тимчасового перебування, але якщо потрібно – то і для нічного перебування», – розповів голова Волинського обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць.
Окрім того, тут створили умови для дітей. Також тут є ті, хто у випадку паніки та хвилювань буде заспокоювати людей. І звісно, подбали про базові потреби. Є матраци, подушки, вода, чайники, лежанки для старших людей.
Щоправда, вдень, кажуть, після звуку сирен до сховища прийшли значно менше людей, аніж вчора вночі. Коли надворі світло – люди не так лякаються.
Лучан просять до сигналів ставитися відповідальніше, адже це не навчання! Щойно у військових з’являться інформація про виліт невстановлених ворожих літаючих об’єктів, вводять режим тривоги. Військові діють так саме тому, що не відомий напрям польоту літаючої загрози. Навіть найнижчий рівень ризику – це ризик. Тому кожен раз оголошуються тривога. Давайте ставитись відповідально до своєї безпеки!
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