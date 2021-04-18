вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Укриття під церквами в Луцьку: кого пускають та що там є. ВІДЕО

Укриття під церквами в Луцьку: кого пускають та що там є. ВІДЕО
Усі церкви Луцька нині посилено моляться за Україну. Більше того, вони допомагають не лише молитвою. Адже підвальні та напівпідвальні приміщення храмів можуть використовуватися як укриття. Й усі без винятку готові прийняти людей.

Про це пише 12 канал.

Тут ховаються мешканці ближніх будинків. Їх усіх у храмі добре знають в обличчя. Знімальну групу тривожний сигнал застав, коли знімали поряд, і це сховище було найближчим.

Перед тим, як впустити, просять показати документи. Таким чином, кажуть, будуть перевіряти незнайомців задля своєї безпеки та безпеки людей.

«Це підвальне приміщення облаштоване для людей, які проживають в нашому місті. У першу чергу це люди, які навколо нас, – сусіди. Для них проводимо спеціальний інструктаж: що це значить, що треба мати із собою. Це приміщення облаштоване для тимчасового перебування, але якщо потрібно – то і для нічного перебування», – розповів голова Волинського обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць.

Окрім того, тут створили умови для дітей. Також тут є ті, хто у випадку паніки та хвилювань буде заспокоювати людей. І звісно, подбали про базові потреби. Є матраци, подушки, вода, чайники, лежанки для старших людей.

Щоправда, вдень, кажуть, після звуку сирен до сховища прийшли значно менше людей, аніж вчора вночі. Коли надворі світло – люди не так лякаються.

Лучан просять до сигналів ставитися відповідальніше, адже це не навчання! Щойно у військових з’являться інформація про виліт невстановлених ворожих літаючих об’єктів, вводять режим тривоги. Військові діють так саме тому, що не відомий напрям польоту літаючої загрози. Навіть найнижчий рівень ризику – це ризик. Тому кожен раз оголошуються тривога. Давайте ставитись відповідально до своєї безпеки!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укриття, церкви, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
26 лютий, 21:10
«Вражений колосальною кількістю охочих допомогти»: мер Луцька доповів про обстановку на 17:30
26 лютий, 17:48
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
26 лютий, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
26 лютий, 16:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Намагалися проникнути на територію військової частини: взяли в полон російську розвідку
26 лютий, 20:30
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки: як цивільним зупиняти ворога. ПОРАДИ СИЛОВИКІВ
26 лютий, 20:02
Укриття під церквами в Луцьку: кого пускають та що там є. ВІДЕО
26 лютий, 19:30
В Україні розпочала роботу «гаряча лінія» для родичів воїнів-окупантів
26 лютий, 19:03
В Україні в бомбосховищах народилися троє дітей
26 лютий, 18:50
Схожі новини
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
24 лютий, 19:39
Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
15 лютий, 10:56
У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття
10 лютий, 13:20
Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО
18 квітень, 2021, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення
Сьогодні, 02:07
 0
За нанесення міток коригування вогню саджатимуть у в'язницю на 15 років
Сьогодні, 01:56
 0
Відстежування українців за геолокацією – фейк
Сьогодні, 01:45
 0
Після обстрілу у Василькові горить нафтобаза
Сьогодні, 01:35
 0
Медіа
відео
1/8