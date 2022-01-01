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Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки: як цивільним зупиняти ворога. ПОРАДИ СИЛОВИКІВ

Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки: як цивільним зупиняти ворога. ПОРАДИ СИЛОВИКІВ
З метою недопущення просування ворога по нашій території силовики закликають українців зупиняти ворожу техніку різними способами.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки.

Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.

Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.

В кого в наявності ЕСКАЛАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати.

Власникам зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.

Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні.

Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, варте уваги
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Коментарі 2
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На залізничних переїздах можна залишити вагони з піском - їх жоден танк не стягне
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Запалювати ліс, думаю, погана ідея. Велика вірогідність, що вогонь наробить нам більшої шкоди.
Шо ви таке публікуєте? Прошу, відредагуйте.
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