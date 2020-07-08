«Я не здамся без бою»: у Відні волиняни мітингують проти війни, яку розпочав Путін. ФОТО. ВІДЕО
26 лютий, 21:01
Мітинги проти російського вторгнення тривають у всьому світі. США, Німеччина, Грузія, Японія, Ізраїль, Австрія, Кіпр, Майямі, Іспанія, Ірландія, Франція, Угорщина і навіть Росія виходить на протести проти жорстокого путінського вторгнення.
У Відні тривають протести з учорашнього дня, 25 лютого, і відновилися сьогодні о 13:30. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла волинянка Світлана Митько, яка кілька тижнів тому приїхала до Австрії.
Вона зі своїми рідними сьогодні поїхала до посольства РФ у Відні, де стартував мітинг о 13:30, потім він продовжився на площі Людського права. Волинянка розповіла, що про мітинг дізнаються із груп у Facebook.
«У мене розривається серце від того, що я зараз не в Україні, тому ми, не задумуючись, вирішили піти на мітинг із сестрою, її чоловіком, та їхньою двомісячною донечкою. Ми не могли сидіти вдома у такий час. Наші батьки зараз на Волині, тому ми дуже хвилюємося за їхню безпеку і за безпеку кожного мирного жителя. Весь світ вимагає Путіна зупинитися і ми хочемо, щоб нас почули усі! Це переростає у всесвітню ненависть до країни-агресора! Проте я вірю у нашу армію, щодня молюся і дуже хочу додому на Волинь» - сказала Світлана і додала, що завтра вони теж планують мітингувати.
Більше 2 тисяч людей, австрійці, українці, поляки, грузини і росіяни, вийшли з плакатами, лунав гімн України. Волинянка подякувала полякам-активістам, які підтримали їх сьогодні, на що вони відповіли:
«Це є і наша війна! Тримаймося разом. Ми з вами!»
Учасники протесту мали багато української національної символіки, скандували патріотичні гасла. Співали українські пісні та закликали світ реагувати на розпочату Путіним війну.
Там також українці гуртуються, збирають медикаменти та усі потрібні речі.
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У Відні тривають протести з учорашнього дня, 25 лютого, і відновилися сьогодні о 13:30. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла волинянка Світлана Митько, яка кілька тижнів тому приїхала до Австрії.
Вона зі своїми рідними сьогодні поїхала до посольства РФ у Відні, де стартував мітинг о 13:30, потім він продовжився на площі Людського права. Волинянка розповіла, що про мітинг дізнаються із груп у Facebook.
«У мене розривається серце від того, що я зараз не в Україні, тому ми, не задумуючись, вирішили піти на мітинг із сестрою, її чоловіком, та їхньою двомісячною донечкою. Ми не могли сидіти вдома у такий час. Наші батьки зараз на Волині, тому ми дуже хвилюємося за їхню безпеку і за безпеку кожного мирного жителя. Весь світ вимагає Путіна зупинитися і ми хочемо, щоб нас почули усі! Це переростає у всесвітню ненависть до країни-агресора! Проте я вірю у нашу армію, щодня молюся і дуже хочу додому на Волинь» - сказала Світлана і додала, що завтра вони теж планують мітингувати.
Більше 2 тисяч людей, австрійці, українці, поляки, грузини і росіяни, вийшли з плакатами, лунав гімн України. Волинянка подякувала полякам-активістам, які підтримали їх сьогодні, на що вони відповіли:
«Це є і наша війна! Тримаймося разом. Ми з вами!»
Учасники протесту мали багато української національної символіки, скандували патріотичні гасла. Співали українські пісні та закликали світ реагувати на розпочату Путіним війну.
Там також українці гуртуються, збирають медикаменти та усі потрібні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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