«Я не здамся без бою»: у Відні волиняни мітингують проти війни, яку розпочав Путін. ФОТО. ВІДЕО

Мітинги проти російського вторгнення тривають у всьому світі. США, Німеччина, Грузія, Японія, Ізраїль, Австрія, Кіпр, Майямі, Іспанія, Ірландія, Франція, Угорщина і навіть Росія виходить на протести проти жорстокого путінського вторгнення.У Відні тривають протести з учорашнього дня, 25 лютого, і відновилися сьогодні о 13:30. Про церозповіла волинянка, яка кілька тижнів тому приїхала до Австрії.Вона зі своїми рідними сьогодні поїхала до посольства РФ у Відні, де стартував мітинг о 13:30, потім він продовжився на площі Людського права. Волинянка розповіла, що про мітинг дізнаються із груп у Facebook.«У мене розривається серце від того, що я зараз не в Україні, тому ми, не задумуючись, вирішили піти на мітинг із сестрою, її чоловіком, та їхньою двомісячною донечкою. Ми не могли сидіти вдома у такий час. Наші батьки зараз на Волині, тому ми дуже хвилюємося за їхню безпеку і за безпеку кожного мирного жителя. Весь світ вимагає Путіна зупинитися і ми хочемо, щоб нас почули усі! Це переростає у всесвітню ненависть до країни-агресора! Проте я вірю у нашу армію, щодня молюся і дуже хочу додому на Волинь» - сказала Світлана і додала, що завтра вони теж планують мітингувати.Більше 2 тисяч людей, австрійці, українці, поляки, грузини і росіяни, вийшли з плакатами, лунав гімн України. Волинянка подякувала полякам-активістам, які підтримали їх сьогодні, на що вони відповіли:«Це є і наша війна! Тримаймося разом. Ми з вами!»Учасники протесту мали багато української національної символіки, скандували патріотичні гасла. Співали українські пісні та закликали світ реагувати на розпочату Путіним війну.Там також українці гуртуються, збирають медикаменти та усі потрібні речі.