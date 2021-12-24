«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
26 лютий, 21:10
Триває третій день повномасштабної війни в Україні. У нас надійний захист і шалена підтримка: санкції з боку Європи, США та допомога міжнародного хакерського угрупування Анонімус. Відреагував на російську агресію також і волинський бізнес.
Інформаційне агентство ВолиньPost щоденно інформує про перемоги наших вояків, адже такі новини - найкращі. Сьогодні ж у рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми розповімо про ще одну важливу річ - реакцію волинського бізнесу на російську окупацію.
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни
Мережа «Тростянецькі ковбаси» у зв'язку зі складною ситуацією знизила ціни на м'ясо. Пропонують значно нижчий прайс і повідомляють, що доставка товарів здійснюється щоденно.
Відтак, шия свиняча, яка коштувала раніше 140 грн за кілограм, тепер вартує 95, а магазин отримав купу задоволених та щиро вдячних покупців.
Безоплатні обіди для біженців у Patio Di Fiori
Луцький ресторатор Володимир Пащенко анонсував у своєму закладі безкоштовні гарячі обіди для переселенців. Тож, якщо ви або ваші знайомі потребують, у Patio Di Fiori вас обов'язково смачно нагодують. Бізнесмен також висловив подяку фермерам, які забезпечують картоплею. Зауважимо, ресторатор пропонує допомогу в організації харчування Луцької територіальної оборони.
Mr.Scrubber перестав співпрацювати з білорусами
Відомий бренд Mr.Scrubber теж висловив свою позицію.
До слова, товари для догляду та краси компанія виготовляє у Луцьку.
Вони звернулись до відтепер колишніх білоруських партнерів і повідомили, що розривають співпрацю та дистрибуцію в Республіку Білорусь, аргументовуючи тим, що ця держава стала колаборантом фашистської Росії і підтримує наступ агресора.
У спортцентрі в Луцьку «ANT» влаштували табір для біженців
Cпортивна академія «ANT» у Луцьку розгорнула у своєму приміщенні табір для біженців. Його розмістили на вулиці Ковельській, 40 (відразу за заводом «Електротермометрія»). Наразі тут готові прийняти 60 людей. Зауважують, що зможуть і більше, якщо матимуть більше карематів та ковдр.
Приймають каремати, спальні мішки, теплі ковдри, будь-яку їжу.
Фінансову допомогу приймають на рахунок благодійного фонду 2.5 Екватора UA02305299000002600502 0802327
Телефони для тих, хто потребує прихистку: 096 993 26 94 095 590 58 30.
Окрім того, спортивна академія влаштовує переїзди жінок з дітьми у Польщу (без чоловіків та домашніх тварин). Автобус курсує від нашого залу. Відразу як назбирається група з 30 людей, автобус вирушатиме на Польщу (до кордону «Устилуг»).
Знаємо також, що і мережі Наш Край та SPAR завезли велику партію продуктів для Центру допомоги теробороні, а також ще про велику кількість добрих справ від бізнесу, які дарують віру у те, що з такими об'єднаними зусиллями нам ворог не страшний!
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost щоденно інформує про перемоги наших вояків, адже такі новини - найкращі. Сьогодні ж у рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми розповімо про ще одну важливу річ - реакцію волинського бізнесу на російську окупацію.
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни
Мережа «Тростянецькі ковбаси» у зв'язку зі складною ситуацією знизила ціни на м'ясо. Пропонують значно нижчий прайс і повідомляють, що доставка товарів здійснюється щоденно.
Відтак, шия свиняча, яка коштувала раніше 140 грн за кілограм, тепер вартує 95, а магазин отримав купу задоволених та щиро вдячних покупців.
Безоплатні обіди для біженців у Patio Di Fiori
Луцький ресторатор Володимир Пащенко анонсував у своєму закладі безкоштовні гарячі обіди для переселенців. Тож, якщо ви або ваші знайомі потребують, у Patio Di Fiori вас обов'язково смачно нагодують. Бізнесмен також висловив подяку фермерам, які забезпечують картоплею. Зауважимо, ресторатор пропонує допомогу в організації харчування Луцької територіальної оборони.
Mr.Scrubber перестав співпрацювати з білорусами
Відомий бренд Mr.Scrubber теж висловив свою позицію.
До слова, товари для догляду та краси компанія виготовляє у Луцьку.
Вони звернулись до відтепер колишніх білоруських партнерів і повідомили, що розривають співпрацю та дистрибуцію в Республіку Білорусь, аргументовуючи тим, що ця держава стала колаборантом фашистської Росії і підтримує наступ агресора.
У спортцентрі в Луцьку «ANT» влаштували табір для біженців
Cпортивна академія «ANT» у Луцьку розгорнула у своєму приміщенні табір для біженців. Його розмістили на вулиці Ковельській, 40 (відразу за заводом «Електротермометрія»). Наразі тут готові прийняти 60 людей. Зауважують, що зможуть і більше, якщо матимуть більше карематів та ковдр.
Приймають каремати, спальні мішки, теплі ковдри, будь-яку їжу.
Фінансову допомогу приймають на рахунок благодійного фонду 2.5 Екватора UA02305299000002600502 0802327
Телефони для тих, хто потребує прихистку: 096 993 26 94 095 590 58 30.
Окрім того, спортивна академія влаштовує переїзди жінок з дітьми у Польщу (без чоловіків та домашніх тварин). Автобус курсує від нашого залу. Відразу як назбирається група з 30 людей, автобус вирушатиме на Польщу (до кордону «Устилуг»).
Знаємо також, що і мережі Наш Край та SPAR завезли велику партію продуктів для Центру допомоги теробороні, а також ще про велику кількість добрих справ від бізнесу, які дарують віру у те, що з такими об'єднаними зусиллями нам ворог не страшний!
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Укриття під церквами в Луцьку: кого пускають та що там є. ВІДЕО
26 лютий, 19:30
Волинь має другу втрату на війні: загинув 19-річний солдат
26 лютий, 16:42
Росію таки відключать від SWIFT
26 лютий, 16:17
Коментарі 3
Він вважає що після цієї ганьби він все виправить
Думаю просто нема клієнтів, то хоч так пробув виправити карму))
Хай там, не час сваритись
Останні новини
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
Масово здаються в полон: Арестович заявив, що росіянам залишилося одна-дві доби війни. ВІДЕО
26 лютий, 21:33
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
26 лютий, 21:10
«Я не здамся без бою»: у Відні волиняни мітингують проти війни, яку розпочав Путін. ФОТО. ВІДЕО
26 лютий, 21:01