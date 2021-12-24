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«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну

«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Триває третій день повномасштабної війни в Україні. У нас надійний захист і шалена підтримка: санкції з боку Європи, США та допомога міжнародного хакерського угрупування Анонімус. Відреагував на російську агресію також і волинський бізнес.

Інформаційне агентство ВолиньPost щоденно інформує про перемоги наших вояків, адже такі новини - найкращі. Сьогодні ж у рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми розповімо про ще одну важливу річ - реакцію волинського бізнесу на російську окупацію.

«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни

Мережа «Тростянецькі ковбаси» у зв'язку зі складною ситуацією знизила ціни на м'ясо. Пропонують значно нижчий прайс і повідомляють, що доставка товарів здійснюється щоденно.

Відтак, шия свиняча, яка коштувала раніше 140 грн за кілограм, тепер вартує 95, а магазин отримав купу задоволених та щиро вдячних покупців.

«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну


Безоплатні обіди для біженців у Patio Di Fiori

Луцький ресторатор Володимир Пащенко анонсував у своєму закладі безкоштовні гарячі обіди для переселенців. Тож, якщо ви або ваші знайомі потребують, у Patio Di Fiori вас обов'язково смачно нагодують. Бізнесмен також висловив подяку фермерам, які забезпечують картоплею. Зауважимо, ресторатор пропонує допомогу в організації харчування Луцької територіальної оборони.

«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну


Mr.Scrubber перестав співпрацювати з білорусами

Відомий бренд Mr.Scrubber теж висловив свою позицію.

До слова, товари для догляду та краси компанія виготовляє у Луцьку.

Вони звернулись до відтепер колишніх білоруських партнерів і повідомили, що розривають співпрацю та дистрибуцію в Республіку Білорусь, аргументовуючи тим, що ця держава стала колаборантом фашистської Росії і підтримує наступ агресора.

«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну


У спортцентрі в Луцьку «ANT» влаштували табір для біженців

Cпортивна академія «ANT» у Луцьку розгорнула у своєму приміщенні табір для біженців. Його розмістили на вулиці Ковельській, 40 (відразу за заводом «Електротермометрія»). Наразі тут готові прийняти 60 людей. Зауважують, що зможуть і більше, якщо матимуть більше карематів та ковдр.

Приймають каремати, спальні мішки, теплі ковдри, будь-яку їжу.

Фінансову допомогу приймають на рахунок благодійного фонду 2.5 Екватора UA02305299000002600502 0802327

Телефони для тих, хто потребує прихистку: 096 993 26 94 095 590 58 30.

Окрім того, спортивна академія влаштовує переїзди жінок з дітьми у Польщу (без чоловіків та домашніх тварин). Автобус курсує від нашого залу. Відразу як назбирається група з 30 людей, автобус вирушатиме на Польщу (до кордону «Устилуг»).



Знаємо також, що і мережі Наш Край та SPAR завезли велику партію продуктів для Центру допомоги теробороні, а також ще про велику кількість добрих справ від бізнесу, які дарують віру у те, що з такими об'єднаними зусиллями нам ворог не страшний!

Спасибі!

Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

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Теги: Волинь, бізнес, Добрі новини, вибір редактора
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Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Він вважає що після цієї ганьби він все виправить
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Думаю просто нема клієнтів, то хоч так пробув виправити карму))
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Хай там, не час сваритись
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