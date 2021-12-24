«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну

Триває третій день повномасштабної війни в Україні. У нас надійний захист і шалена підтримка: санкції з боку Європи, США та допомога міжнародного хакерського угрупування Анонімус. Відреагував на російську агресію також і волинський бізнес.щоденно інформує про перемоги наших вояків, адже такі новини - найкращі. Сьогодні ж у рубриціми розповімо про ще одну важливу річ - реакцію волинського бізнесу на російську окупацію.Мережа «Тростянецькі ковбаси» у зв'язку зі складною ситуацією знизила ціни на м'ясо. Пропонують значно нижчий прайс і повідомляють, що доставка товарів здійснюється щоденно.Відтак, шия свиняча, яка коштувала раніше 140 грн за кілограм, тепер вартує 95, а магазин отримав купу задоволених та щиро вдячних покупців.Луцький рестораторанонсував у своєму закладі безкоштовні гарячі обіди для переселенців. Тож, якщо ви або ваші знайомі потребують, увас обов'язково смачно нагодують. Бізнесмен також висловив подяку фермерам, які забезпечують картоплею. Зауважимо, ресторатор пропонує допомогу в організації харчування Луцької територіальної оборони.Відомий брендтеж висловив свою позицію.До слова, товари для догляду та краси компанія виготовляє у Луцьку.Вони звернулись до відтепер колишніх білоруських партнерів і повідомили, що розривають співпрацю та дистрибуцію в Республіку Білорусь, аргументовуючи тим, що ця держава стала колаборантом фашистської Росії і підтримує наступ агресора.Cпортивна академіяу Луцьку розгорнула у своєму приміщенні табір для біженців. Його розмістили на вулиці Ковельській, 40 (відразу за заводом «Електротермометрія»). Наразі тут готові прийняти 60 людей. Зауважують, що зможуть і більше, якщо матимуть більше карематів та ковдр.Приймають каремати, спальні мішки, теплі ковдри, будь-яку їжу.Фінансову допомогу приймають на рахунок благодійного фонду 2.5 Екватора UA02305299000002600502 0802327Окрім того, спортивна академія влаштовує переїзди жінок з дітьми у Польщу (без чоловіків та домашніх тварин). Автобус курсує від нашого залу. Відразу як назбирається група з 30 людей, автобус вирушатиме на Польщу (до кордону «Устилуг»).Знаємо також, що і мережі Наш Край та SPAR завезли велику партію продуктів для Центру допомоги теробороні, а також ще про велику кількість добрих справ від бізнесу, які дарують віру у те, що з такими об'єднаними зусиллями нам ворог не страшний!Спасибі!Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!