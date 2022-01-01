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Пункти пропуску з Білоруссю та Росією закрили, як повернутися додому українцям

Пункти пропуску з Білоруссю та Росією закрили, як повернутися додому українцям
Кабінет міністрів України відбулося позачергове засідання Уряду, на якому прийняли низку важливих рішень.

Одним із рішень було тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Про це у зверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на боці світла", - сказав прем'єр.

Також Денис Шмигаль звернувся до всіх цивілізованих країн і закликав їх брати на чиєму вони боці: "На боці вбивць дітей чи на боці великого європейського народу, який захищає свою свободу та державу від загарбника. Дайте Україні зброю для захисту. Допоможіть нам із технікою. Ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжимо в цей час захищати свою країну".

Окрім того глава уряду подякував країнам-партнерам Польщі, Латвії, Чехії, Нідерландів, США, Великої Британії та іншим країнам, які вже відправили й продовжують відправляти нам зброю, інші товари, необхідні для забезпечення діяльності ЗСУ, нашої медицини.

"Український народ ніколи цього не забуде", - резюмував Денис Шмигаль.

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Теги: кордон, війна, закриття, Україна, білорусь, росія
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