Українська армія під Гостомелем розбила елітний підрозділ «кадирівців», – ЗМІ
26 лютий, 23:27
Під Гостомелем біля Києва розгромили підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.
Інформацію, яку поширили в суботу, 26 лютого, в соцмережах, ТСН.ua підтвердили власні поінформовані джерела.
Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. Подальшою зачисткою території від ворога займався український спецназ “Альфа” та бійці добровольчих батальйонів.
При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні.
Інформацію про знищення підрозділу підтверджує також один із полонених.
Нагадаємо, росіяни намагаються захопити аеродором в Гостомелі для того, щоб перекинути туди своїх десантників.
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Інформацію, яку поширили в суботу, 26 лютого, в соцмережах, ТСН.ua підтвердили власні поінформовані джерела.
Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. Подальшою зачисткою території від ворога займався український спецназ “Альфа” та бійці добровольчих батальйонів.
При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні.
Інформацію про знищення підрозділу підтверджує також один із полонених.
Нагадаємо, росіяни намагаються захопити аеродором в Гостомелі для того, щоб перекинути туди своїх десантників.
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Українська армія під Гостомелем розбила елітний підрозділ «кадирівців», – ЗМІ
26 лютий, 23:27