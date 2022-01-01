Конгресмени США просять Байдена закрити небо над Україною





Про це йдеться у їхньому зверненні, яке опублікував у Facebook голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, - пише

Члени Палати представників США, нижньої палати Конгресу, Коннолі та Тернер повідомили, що провели екстрену нараду з українською делегацією в Парламентській асамблеї НАТО.



«Після довгих нічних боїв по всій країні та героїчних зусиль, спрямованих на те, щоб уповільнити наступ Росії на Київ, наші колеги терміново просять каски та куленепробивні жилети, а також протиповітряну та протиракетну зброю, серед іншого. США та наші союзники повинні розглянути всі можливі варіанти, щоб обмежити і, зрештою, позбавити Росію доступу до повітряного простору над Україною. Бойові дії вже призвели до того, що десятки тисяч біженців прямують через кордони союзників НАТО. Бойові дії, що продовжуються, тільки посилять гуманітарну кризу, що розгортається, в Україні і навколо неї. США та наші союзники по НАТО повинні забезпечити надання гуманітарної допомоги українському народу, який страждає від рук маніакального нападу Путіна на мирного та демократичного сусіда. Український народ уже продемонстрував готовність до опору, просто для цього йому потрібні засоби», – ідеться у зверненні конгресменів.



Раніше народні депутати України закликали країни ЄС і НАТО негайно, вже у суботу, 26 лютого, закрити небо над Україною, «аби припинити терористичні нальоти російських окупаційних сил».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські конгресмени Джеррі Коннолі (Демократична партія) і Майк Тернер (Республіканська партія) звернулися до президента США Джо Байдена з закликом позбавити Росію доступу до повітряного простору над Україною.Про це йдеться у їхньому зверненні, яке опублікував у Facebook голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, - пише Радіо Свобода.

Члени Палати представників США, нижньої палати Конгресу, Коннолі та Тернер повідомили, що провели екстрену нараду з українською делегацією в Парламентській асамблеї НАТО.«Після довгих нічних боїв по всій країні та героїчних зусиль, спрямованих на те, щоб уповільнити наступ Росії на Київ, наші колеги терміново просять каски та куленепробивні жилети, а також протиповітряну та протиракетну зброю, серед іншого. США та наші союзники повинні розглянути всі можливі варіанти, щоб обмежити і, зрештою, позбавити Росію доступу до повітряного простору над Україною. Бойові дії вже призвели до того, що десятки тисяч біженців прямують через кордони союзників НАТО. Бойові дії, що продовжуються, тільки посилять гуманітарну кризу, що розгортається, в Україні і навколо неї. США та наші союзники по НАТО повинні забезпечити надання гуманітарної допомоги українському народу, який страждає від рук маніакального нападу Путіна на мирного та демократичного сусіда. Український народ уже продемонстрував готовність до опору, просто для цього йому потрібні засоби», – ідеться у зверненні конгресменів.Раніше народні депутати України закликали країни ЄС і НАТО негайно, вже у суботу, 26 лютого, закрити небо над Україною, «аби припинити терористичні нальоти російських окупаційних сил».

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