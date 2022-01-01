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У Білгороді 5 тисяч російських солдатів відмовилися відправлятися в Україну

У Білгороді 5 тисяч російських солдатів відмовилися відправлятися в Україну
У Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, - пише Obozrevatel.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

При цьому, за даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху. Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

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Теги: Україна, війна, бунт
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