У Білгороді 5 тисяч російських солдатів відмовилися відправлятися в Україну





Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, - пише



Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.



При цьому, за даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху. Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, - пише Obozrevatel Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.При цьому, за даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху. Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

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