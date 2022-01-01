Ілон Маск допомагає Україні
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Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.
Про це він повідомляв у twitter.
"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.
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Про це він повідомляв у twitter.
"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022
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