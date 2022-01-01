Ілон Маск допомагає Україні

Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.



Про це він повідомляв у twitter.



"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.



Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформаціїодо доступу до супутникового інтернету.Про це він повідомляв у twitter."Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.

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