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Ілон Маск допомагає Україні

Ілон Маск допомагає Україні
Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

Про це він повідомляв у twitter.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.


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Теги: Ілон Маск, допомога, Україна, війна
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