У «Волиньобленерго» не планують відключення електропостачання та стрибків напруги

У «Волиньобленерго» запевнили, що на підприємстві не плають жодних відключень елекропостачання та стрибків напруги.Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».У соцмережах поширюють фейки про:– нібито відключення електропостачання через неподачу показів та заборгованість;– нібито необхідність вимкнення із розеток абсолютно всієї техніки, починаючи з 23:30 у зв’язку із переключеннями та стрибками напруги.У «Волиньобленерго» запевняють, що такі заклики мають на меті дестабілізацію української енергосистеми."Повідомляємо, що відключень на Волині у такий складний для України час не планується. Служби «Волиньобленерго» як підприємства критичної інфраструктури не припиняють працювати. У компанії продовжують здійснювати обслуговування клієнтів. Усі оперативні та оперативно-виробничі бригади «Волиньобленерго» працюють у штатному режимі, забезпечені усім необхідним для вирішення позаштатних ситуацій", - йдеться у дописі.За словами енергетиків, ситуація на Волині контрольована. Волинян просять зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного!