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У «Волиньобленерго» не планують відключення електропостачання та стрибків напруги

У «Волиньобленерго» не планують відключення електропостачання та стрибків напруги
У «Волиньобленерго» запевнили, що на підприємстві не плають жодних відключень елекропостачання та стрибків напруги.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

У соцмережах поширюють фейки про:
– нібито відключення електропостачання через неподачу показів та заборгованість;

– нібито необхідність вимкнення із розеток абсолютно всієї техніки, починаючи з 23:30 у зв’язку із переключеннями та стрибками напруги.

У «Волиньобленерго» запевняють, що такі заклики мають на меті дестабілізацію української енергосистеми.

"Повідомляємо, що відключень на Волині у такий складний для України час не планується. Служби «Волиньобленерго» як підприємства критичної інфраструктури не припиняють працювати. У компанії продовжують здійснювати обслуговування клієнтів. Усі оперативні та оперативно-виробничі бригади «Волиньобленерго» працюють у штатному режимі, забезпечені усім необхідним для вирішення позаштатних ситуацій", - йдеться у дописі.

За словами енергетиків, ситуація на Волині контрольована. Волинян просять зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного!

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Теги: Волиньобленерго
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