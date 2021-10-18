У «Волиньобленерго» не планують відключення електропостачання та стрибків напруги
26 лютий, 22:58
У «Волиньобленерго» запевнили, що на підприємстві не плають жодних відключень елекропостачання та стрибків напруги.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
У соцмережах поширюють фейки про:
– нібито відключення електропостачання через неподачу показів та заборгованість;
– нібито необхідність вимкнення із розеток абсолютно всієї техніки, починаючи з 23:30 у зв’язку із переключеннями та стрибками напруги.
У «Волиньобленерго» запевняють, що такі заклики мають на меті дестабілізацію української енергосистеми.
"Повідомляємо, що відключень на Волині у такий складний для України час не планується. Служби «Волиньобленерго» як підприємства критичної інфраструктури не припиняють працювати. У компанії продовжують здійснювати обслуговування клієнтів. Усі оперативні та оперативно-виробничі бригади «Волиньобленерго» працюють у штатному режимі, забезпечені усім необхідним для вирішення позаштатних ситуацій", - йдеться у дописі.
За словами енергетиків, ситуація на Волині контрольована. Волинян просять зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного!
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Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
У соцмережах поширюють фейки про:
– нібито відключення електропостачання через неподачу показів та заборгованість;
– нібито необхідність вимкнення із розеток абсолютно всієї техніки, починаючи з 23:30 у зв’язку із переключеннями та стрибками напруги.
У «Волиньобленерго» запевняють, що такі заклики мають на меті дестабілізацію української енергосистеми.
"Повідомляємо, що відключень на Волині у такий складний для України час не планується. Служби «Волиньобленерго» як підприємства критичної інфраструктури не припиняють працювати. У компанії продовжують здійснювати обслуговування клієнтів. Усі оперативні та оперативно-виробничі бригади «Волиньобленерго» працюють у штатному режимі, забезпечені усім необхідним для вирішення позаштатних ситуацій", - йдеться у дописі.
За словами енергетиків, ситуація на Волині контрольована. Волинян просять зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного!
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