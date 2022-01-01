Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували





Ми підготували інформацію про те, які популярні на Волині фейки вже спростувала поліція та інші органи.



Власне, усі три перераховані на початку тексту інформаційні «вкиди» – це неправдива інформація. Йдеться, зокрема, про «русский десант», «ДРГ», зброю в схронах (зокрема релігійних спорудах).



Окрім того, вже спростували інформацію про те, що нібито на станції крові немає крові -4 групи. Тож люди масово ширять це у інтернет-спільнотах і чатах. Цю інформацію спростувала речниця поліції Волині Ольга Бузулук. «Це фейк, я уточняла. Не треба ніякої 4 групи крові», - сказала вона.



Спростували також інформацію про нібито «волонтерські дрони»! Від сьогодні на Волині заборонили усі приватні літальні апарати. Але! У поліції підтверджують, що деякі добровольці спільно з поліцією використовуватимуть дрони з певною метою. Тому закликають, помітивши дрон, дзвонити на лінію «102» та називати адресу. Поліція буде перевіряти інформацію.



У разі виявлення дронів, які не належать українським правоохоронцям або військовим, поліцейські збиватимуть їх. Якщо люди бачать літальний апарат, нехай повідомляють про це службу 102». Поліція знатиме розташування своїх дронів та самостійно протидіятиме ворожим. Населення просять не проявляти самодіяльності.



Ще одна дезінформація – що нібито якась із сирен може бути навчальною. Ні, від учора, 26 лютого, з 14:00 немає навчальних сирен. При увімкненні системи оповіщення треба іти в укриття.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати



Окрім того, безперервно поширюють інформацію про те, що кордони Волині на межі з Білоруссю вже пройшла ворожа техніка. Влада області та силовики переконують – кордони Волині не порушені, ситуація контрольована.



Суттєво побільшало у третій день війни інформації про нібито виявлення диверсантів. Зокрема, машово поширюють відео, де йдеться про те, що на перетині вулиць Ківерцівської і Стрілецької затримали диверсантів. Насправді поліція опрацьовує масу повідомлень про підозрілих осіб. Але! За інформацією сектору інформації поліції області, управління КОРД виявило і затримало 4 осіб, але їх відпустили, оскільки протиправних дій вони не скоювали.



Натомість, нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі з різних джерел надходить потік повідомлень про «літаки з русским десантом», «ДРГ», зброю в схронах (зокрема релігійних спорудах) тощо. Ці непідтверджені дані швидко поширюються між населенням, дезінформують його та вводять в стан паніки.Ми підготували інформацію про те, які популярні на Волині фейки вже спростувала поліція та інші органи.Власне, усі три перераховані на початку тексту інформаційні «вкиди» – це неправдива інформація. Йдеться, зокрема, про(зокрема релігійних спорудах).Окрім того, вже спростували інформацію про те, що. Тож люди масово ширять це у інтернет-спільнотах і чатах. Цю інформацію спростувала речниця поліції Волині. «Це фейк, я уточняла. Не треба ніякої 4 групи крові», - сказала вона.Спростували також інформацію про! Від сьогодні. Але! У поліції підтверджують, що деякі добровольці спільно з поліцією використовуватимуть дрони з певною метою. Тому закликають, помітивши дрон, дзвонити на лінію «102» та називати адресу. Поліція буде перевіряти інформацію.У разі виявлення дронів, які не належать українським правоохоронцям або військовим, поліцейські збиватимуть їх. Якщо люди бачать літальний апарат, нехай повідомляють про це службу 102». Поліція знатиме розташування своїх дронів та самостійно протидіятиме ворожим. Населення просять не проявляти самодіяльності.Ще одна дезінформація – що. Ні, від учора, 26 лютого, з 14:00 немає навчальних сирен. При увімкненні системи оповіщення треба іти в укриття.Окрім того, безперервно поширюють інформацію про те, що кордони Волині на межі з Білоруссю вже пройшла ворожа техніка. Влада області та силовики переконують – кордони Волині не порушені, ситуація контрольована.Суттєво побільшало у третій день війни інформації про нібито виявлення диверсантів. Зокрема, машово поширюють відео, де йдеться про те, що на. Насправді поліція опрацьовує масу повідомлень про підозрілих осіб. Але! За інформацією сектору інформації поліції області, управління КОРД виявило і затримало 4 осіб, але їх відпустили, оскільки протиправних дій вони не скоювали.Натомість, нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 26 лютого, затримали жінку, яка малювала мітки

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію