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На Волині ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів.

На Волині ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів.
У останні кілька годин надходить потік повідомлень про «руський десант», «ДРГ», зброю в монастирях тощо.

Поліція на все реагує, та жодне повідомлення не підтвердилось, інформують у секторі комунікації поліції Волині.

Наголошують, що ворог організував кампанію з дезінформації українців, а люди або свідомо, або несвідомо стали інструментом, поширюючи фейки, зокрема, у батьківських чатах вайбера.

"Не вірте у все, що пишуть або повідомляють в різних непідтверджених джерелах: довіряйте лише інформації з офіційних сайтів і сторінок правоохоронних органів та військових", - закликають у поліції.

І додають, що у Волинській області ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів (дронів, безпілотників0

Тому повідомлення про «волонтерський дрон» - також з категорії фейкових і є неправдивим.

Усіх, хто поширює чи просить поширити схожі повідомлення, встановлюйте першоджерело інформації, відписуйте людям, що це цілеспрямовані фейки.

У разі виявлення дронів, які не належать українським правоохоронцям або військовим, поліцейські збиватимуть їх.

Якщо люди бачать літальний апарат, нехай повідомляють про це службу 102.

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Теги: дрони, безпілотники
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