На Волині ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів.

У останні кілька годин надходить потік повідомлень про «руський десант», «ДРГ», зброю в монастирях тощо.Поліція на все реагує, та жодне повідомлення не підтвердилось, інформують у секторі комунікації поліції Волині.Наголошують, що ворог організував кампанію з дезінформації українців, а люди або свідомо, або несвідомо стали інструментом, поширюючи фейки, зокрема, у батьківських чатах вайбера."Не вірте у все, що пишуть або повідомляють в різних непідтверджених джерелах: довіряйте лише інформації з офіційних сайтів і сторінок правоохоронних органів та військових", - закликають у поліції.І додають, що у Волинській області ввели заборону на роботу будь-яких приватних літальних апаратів (дронів, безпілотників0Тому повідомлення про «волонтерський дрон» - також з категорії фейкових і є неправдивим.Усіх, хто поширює чи просить поширити схожі повідомлення, встановлюйте першоджерело інформації, відписуйте людям, що це цілеспрямовані фейки.У разі виявлення дронів, які не належать українським правоохоронцям або військовим, поліцейські збиватимуть їх.Якщо люди бачать літальний апарат, нехай повідомляють про це службу 102.