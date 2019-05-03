Відключень зв’язку чи інтернету не буде, – Держспецзв’язку





Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.



У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.



Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держспецзв’язку спростовує фейк про нібито відключення мобільного зв’язку чи інтернету, мережа працює стабільно.Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.

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