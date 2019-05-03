Відключень зв’язку чи інтернету не буде, – Держспецзв’язку
Сьогодні, 14:25
Держспецзв’язку спростовує фейк про нібито відключення мобільного зв’язку чи інтернету, мережа працює стабільно.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.
Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.
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Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
У службі зауважили, що можливі перебої пов’язані із перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження – у такому разі мережі відновлюватимуться за першої можливості після завершення бойових дій.
Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.
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Сьогодні, 14:25